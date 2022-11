Le gaucher britan­nique a dominé ce vendredi Musetti alors que la foule n’était pas vrai­ment avec lui. Paradoxalement, Jack a aimé cette situa­tion un peu comme l’a fait avant un certain Andy Murray. Il jouera sa demi‐finale ce jour face à l’Américain Nakashima.

« J’aime les foules, qu’elles soient avec moi ou non. C’est ce que j’ai voulu faire depuis que je suis jeune, je voulais divertir les gens, leur donner des sensa­tions et aussi en rece­voir. C’est aussi cela qui me motive chaque jour quand je m’entraîne »