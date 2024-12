L’espoir brési­lien (18 ans, 145e mondial) s’est confié au site de l’ATP alors que le Next Gen ATP Finals va débuter dans moins d’un mois (du 18 au 22 décembre). Joao se dit confiant après une première année sur le circuit très enrichissante.

« Je pense que je suis assez mature et cela est dû au sport. Je grandis vite. C’est ma première année en tant que profes­sionnel, je voyage beau­coup. Ce n’est pas facile de ne pas pouvoir voir autant sa famille et ses amis, mais c’est mon travail, donc je dois m’y habi­tuer. Cette dernière année, j’ai montré que je suis meilleur menta­le­ment et physi­que­ment. J’ai réalisé que j’étais vrai­ment bon lorsque j’ai remporté l’US Open junior l’année dernière. Je pensais aller à l’uni­ver­sité, je me suis engagé à l’UVA en Virginie, mais après le tournoi de Rio de Janeiro, je n’ai pas pu dire non au circuit profes­sionnel. L’un des objec­tifs de cette saison était de disputer les Finales Next Gen ATP, en affron­tant les 7 autres meilleurs joueurs de moins de 20 ans. »