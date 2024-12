Il n’est peut‐être pas encore le nouveau phéno­mène du tennis mondial, mais Joao Fonseca est à coup sûr le nouveau phéno­mène du tennis Brésilien.

Déjà assuré de parti­ciper aux demies finale du Masters Next Gen à Jeddah, Fonseca a assuré en battant Arthur Fils d’en­trée, puis en enchaî­nant face à Learner Tien.

Du haut de ses 18 ans à peine, il pour­rait être la nouvelle idole natio­nale après l’an­cien numéro un mondial Gustavo Kuerten. Il l’a lui‐même avoué, ‘Guga’ est un monu­ment dans son pays.

« La première fois que je l’ai rencontré et que j’ai discuté avec lui, c’était en février dernier, lors de la Coupe Davis. Nous avions une conver­sa­tion avec l’équipe. Il est venu et a parlé un peu avec l’équipe et aussi avec moi. C’est une véri­table idole, pas seule­ment pour le tennis, mais pour la culture brési­lienne, pour tout. Il repré­sente beau­coup. Il n’était pas seule­ment un grand joueur, c’était aussi une personne très sympathique. »