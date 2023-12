« Avec Arthur, on se taquine un peu mais dans un bon esprit. Je pense que lui et moi, on se tire vers le haut », confiait Luca Van Assche à L’Equipe après son titre à Pau sur le circuit chal­lenger en mars dernier.

Quelques mois plus tard, les deux Français de 19 ans vont s’af­fronter en demi‐finales du Masters Next à Jeddah en Arabie Saoudite, où ils sont tête de série numéro 1 et 2.

Fils (36e) et Van Assche (70e) se retrouvent pour la première fois depuis la finale de Roland‐Garros juniors en 2021, remportée par Luca.

Alors que Jo‐Wilfried Tsonga et Gilles Simon ont pris leur retraite en 2022, que Gaël Monfils et Richard Gasquet conti­nuent de se battre et parfois même de briller mais aussi de se poser quelques ques­tions légi­times sur leur avenir, l’éclo­sion de ces deux talents tombe à pic pour le tennis français.

Fils 🤝 Van Assche



L’un des deux espoirs fran­çais sera en FINALE du Masters Next Gen 💥 pic.twitter.com/37Id2ncrNh — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) December 1, 2023

Deux espoirs fran­çais en finale du Masters Next Gen, cela n’ar­ri­vera pas toutes les années. Alors profi­tons du spec­tacle, même avec des règles un peu spéciales, ce vendredi à 17h.