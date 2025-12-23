Lors du Masters de la Next Gen, le Belge s’est révélé même s’il a perdu en finale face à Tien. S’exprimant chez nos confrères de la RTBF, Alexander qui est 101ème à l’ATP a recu ses objec­tifs à la hausse pour 2026.

« Ce que j’ai appris cette semaine, c’est que j’ai le niveau. Je peux riva­liser avec tous ces joueurs et cela me donne beau­coup d’énergie pour la suite. J’ai encore plus d’envie de m’en­traîner plus dur. C’était spécial aussi de disputer cette finale sous les yeux de Rafael Nadal. C’est une légende. Je veux conti­nuer à servir aussi bien que cette semaine et me battre pour jouer un meilleur tennis. Et le clas­se­ment suivra automatiquement ».