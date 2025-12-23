Lors du Masters de la Next Gen, le Belge s’est révélé même s’il a perdu en finale face à Tien. S’exprimant chez nos confrères de la RTBF, Alexander qui est 101ème à l’ATP a recu ses objectifs à la hausse pour 2026.
« Ce que j’ai appris cette semaine, c’est que j’ai le niveau. Je peux rivaliser avec tous ces joueurs et cela me donne beaucoup d’énergie pour la suite. J’ai encore plus d’envie de m’entraîner plus dur. C’était spécial aussi de disputer cette finale sous les yeux de Rafael Nadal. C’est une légende. Je veux continuer à servir aussi bien que cette semaine et me battre pour jouer un meilleur tennis. Et le classement suivra automatiquement ».
Publié le mardi 23 décembre 2025 à 09:47