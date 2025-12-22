Après avoir remporté le Masters Next Gen, grâce à sa victoire en finale contre le Belge Alexander Blockx (4–3[4], 4–2, 4–1), Learner Tien a parlé de son entraî­neur, l’an­cien numéro 2 mondial et vain­queur de Roland‐Garros 1989, Michael Chang.

« Je ne pense pas que ce soit un entraî­neur qui parle beau­coup pendant les matchs. Mais quand il estime que j’ai besoin d’en­tendre quelque chose, il n’hé­site jamais à me le dire, et je pense que cela m’aide beau­coup », a déclaré l’Américain de 20, 28e mondial, au micro de l’ATP.