Le Masters Next Gen commence à Djeddah en Arabie saou­dite ce mardi 28 novembre avec deux Français en lice têtes de série 1 et 2 : Arthur Fils (36e) et Luca Van Assche (70e).

Seront égale­ment en lice deux joueurs liés à Rafael Nadal et Novak Djokovic. L’invité jorda­nien Abdullah Shelbayh (185e), membre de la Rafa Nadal Academy, a expliqué avoir décidé de jouer de la main gauche en regar­dant jouer l’Espagnol tandis que Hamad Medjedovic (110e) est lui aidé finan­ciè­re­ment par Novak Djokovic.

Il a d’ailleurs raconté à l’ATP sa première rencontre avec son légen­daire compa­triote serbe.

« Je me souviens l’avoir rencontré quand j’avais 10 ans. C’était mon anni­ver­saire. J’étais à Belgrade et l’an­cien capi­taine de l’équipe serbe de Coupe Davis (Bogdan Obradovic) travaillait dans son académie. Il m’a emmené au Novak Center. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais je me souviens que Novak est venu. C’était la première fois que je le voyais en personne. Nous avons échangé quelques mots, et je pense qu’à l’époque, c’était le moment le plus marquant de ma vie. Je l’avais regardé à la télé­vi­sion et tout d’un coup, j’ai pu lui parler un peu. C’était une grande opportunité. »