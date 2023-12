A l’issue de son succès, le Serbe a insisté sur le rôle clé joué par ses pauses. Cela lui a permis de bien repartir, frais et surtout lesté de la trans­pi­ra­tion de sa tenue. Pas certain que cette expli­ca­tion puisse satis­faire son adver­saire irrité par ses arrêts injustifiés.

« Ce fut diffi­cile après le premier set. J’ai changé de vête­ments, j’ai récu­péré et j’ai recom­mencé à bien jouer. Je n’ai pas bien joué lorsque j’ai eu des balles de match dans le quatrième set. Je n’étais pas détendu, j’étais très raide. Dieu merci, j’ai récu­péré et j’ai essayé de rester détendue autant que possible, ce que j’ai réussi à faire à la fin »