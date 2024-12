Battu par Joao Fonseca ce mercredi pour son premier match sur le Masters de la nouvelle géné­ra­tion disputée à Jeddah, en Arabie saou­dite, Arthur Fils a remis les pendules à l’heure ce jeudi en s’of­frant la révé­la­tion ATP de la saison, Jakub Mensik, après un match parfai­te­ment maîtrisé : 4–2, 4–3(4), 4–2, en 1h20 de jeu.

Une rencontre au cours de laquelle un événe­ment inédit s’est produit. En effet, après être allé aux toilettes à l’issue du deuxième set, le Tchèque a signifié à l’ar­bitre de chaise qu’on lui avait demandé de se soumettre à un contrôle antidopage.

Surpris, à l’instar du prin­cipal inté­ressé, l’ar­bitre a alors alerté le super­vi­seur qui lui a fina­le­ment dit que c’était une erreur.

Doping test mid match ?



Bizarre moment in the Arthur Fils vs Jakub Mensik match at the Next Gen Finals.



Mensik got told that he has to do a regular doping test while he went to toilet.



I guess they didn’t realise match was not fini­shed yet 😬pic.twitter.com/UNz9mef1rc