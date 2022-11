Tombeur de Tseng et battu par Stricker, Lorenzo Musetti va jouer sa quali­fi­ca­tion pour le dernier carré du Masters Next Gen face à Jack Draper ce jeudi soir. Au cours d’un entre­tien accordé à Eurosport, le jeune italien a expliqué que Novak Djokovic lui avait un peu brisé sa confiance en quarts de finale du Masters 1000 de Paris‐Bercy la semaine dernière (6−0, 6–3 pour le Serbe).

« Cette défaite un peu ‘moche’m’a fait mal car elle ne reflète pas vrai­ment ce que je montrais ces dernières semaines. Mais voilà, il peut y avoir des rechutes. Il y avait peut‐être un peu trop d’at­tentes sur ce match que je n’ai pas su gérer, et Djokovic a été très bon pour m’en­lever toutes les certi­tudes que je pensais avoir sur mon jeu. A moi de reprendre mon voyage le plus vite possible », a déclaré le 23e mondial.