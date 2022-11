Titré à Hambourg et Naples cette année, Lorenzo Musetti a pris une autre dimen­sion. Actuellement 23e mondial et quart de fina­liste à Bercy la semaine dernière, l’Italien est le favori du Masters Next Gen. S’il est logi­que­ment un peu plus dans l’ombre que Carlos Alcaraz et désor­mais Holger Rune, il ne s’en plaint pas. Au contraire.

« Honnêtement, je suis très heureux pour eux. Le fait que Carlos Alcaraz soit n°1 mondial, c’est incroyable pour lui mais aussi pour moi. D’une part, parce que nous sommes très bons amis. D’autre part, parce que son avène­ment a contribué à me stimuler davan­tage. Ça m’a motivé pour endurcir encore un peu plus mon jeu et mon carac­tère pour accom­plir prochai­ne­ment, à mon tour, de grandes choses », a expliqué Musetti à Eurosport.