Si l’on aime le tennis, son aspect drama­tique et donc sa longueur aussi, on ne peut se contenter de l’er­satz proposé à Milan dans un format indi­geste, du coaching intrusif et un suspens qui en fait n’existe pas.

Les joueurs enfilent les jeux avec le No Ad et une balle de break est aussi une balle de match rendant la lecture du duel complè­te­ment aléatoire.

Du coup, il n’y a plus de temps forts ni de temps faibles. Bref, une hérésie totale qui ne valo­rise pas le tennis, mieux, qui le rend ennuyeux.

Innover c’est bien, mais croire en ce type de chan­ge­ments, c’est aussi manquer de respect envers une disci­pline dont le succès plané­taire est réelle.

Il n’y a qu’à voir le score de la finale de Bercy diffusée en clair vers la cible des jeunes pour comprendre que le succès du tennis est aussi lié à des choix écono­miques discutables.

Après l’UTS, fantai­siste mais rigolo car telle­ment loufoque, le masters de la NEXT Gen nous offre donc une bouillie de tennis qu’il serait bon de jeter à la poubelle.