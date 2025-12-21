Les ATP Next Gen Finals touchent à leur fin avec une finale très attendue, programmée ce dimanche en fin d’après-midi. Elle opposera le joueur le mieux classé du plateau, le talentueux américain, Learner Tien, au Belge Alexander Blockx.
Blockx réalise jusqu’ici un parcours remarquable, puisqu’il n’a concédé aucune défaite dans le tournoi. À l’inverse, Tien a connu un faux pas face à la surprise espagnole Martín Landaluce Jodar lors des phases précédentes.
Ce sera la troisième confrontation entre les deux joueurs. Ils se sont déjà affrontés à deux reprises en Grand Chelem junior, avec une victoire chacun, ce qui promet une opposition particulièrement disputée.
Malgré tout, l’Américain part favori. Déjà tenant du titre, Tien a l’occasion de réaliser un doublé, après avoir remporté l’édition précédente du tournoi. Un exploit qui confirmerait un peu plus son statut de référence de la nouvelle génération.
Rendez‐vous à 18h à Jeddah pour connaître le verdict de cette finale et découvrir qui sera sacré le véritable « champion de demain ».
Publié le dimanche 21 décembre 2025 à 12:21