Jo‐Wilfried Tsonga et l’Open 13, une véri­table histoire d’amour ? Titré à trois reprises à Marseille, le Français est attendu cette année au tour­nant, quatre ans après son dernier succès en terres phocéennes. Son retour à la compé­ti­tion en février, plus d’un an après sa dernière appa­ri­tion dans un tournoi ATP, a été gâché par un premier match diffi­cile contre Korda au premier tour à Montpellier (défaite en deux sets). Il aura l’oc­ca­sion, lors de son entrée en lice face à Feliciano Lopez, d’ou­vrir son comp­teur en cette saison 2021. En atten­dant, le Manceaux s’en­traîne avec son compa­triote Antoine Hoang sur le court central du palais des sports de Marseille, et c’est plutôt solide :