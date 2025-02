Le joueur russe doit aller loin dans le tournoi pour que cette édition de l’open 13 soit réussi. Pour son entrée en lice face à P2H, Daniil a été convaincant.

Interrogé sur le fait qu’il avait souvent du mal à finir les échanges rapi­de­ment, le Russe a répondu avec fran­chise à nos confrères de l’Equipe.

« C’est quelques jours que j’ai toujours en tête. Mais ce qui n’est pas facile, c’est que je n’ai pas les frappes d’Alcaraz ou de Sinner, et ça se finit en rallye ! C’est mon désavantage…et aussi mon avan­tage, parce que j’ai fait ça toute me vie et que c’est c’est pour ça que j’ai réussi »