C’est une habi­tude, lors la semaine de l’Open 13, « Jeff » donne toujours une belle inter­view à l’Equipe où il envoie quelques pépites. La dernière ne déroge pas à la règle en confir­mant qu’il reste un direc­teur de tournoi un peu à part prati­quant rare­ment la langue de bois.

Rebondissant sur les forfaits en cascade dont le tournoi a été victime ses derniers jours, Jeff reste calme car il en a vu d’autres.

« Tu peux être déçu parce que tu prépares le tournoi pendant un an. Mais au‐delà de ça, le joueur n’a pas dans la tête »j’ai en face de moi un tournoi avec des gens qui sont investis toute l’année, avec des spon­sors, des fans, etc. ». Il regarde sa carrière, et c’est compré­hen­sible. Il a douze ans de tennis devant lui, il privi­légie son intérêt et ne choisit pas de venir jouer unique­ment pour mes beaux yeux, il ne faut pas rêver. Un élu muni­cipal un jour m’avait dit : »On a un beau tableau parce que les joueurs viennent pour Notre‐Dame‐de‐la‐Garde ». Je ne suis pas tout à fait sûr (sourire)… »