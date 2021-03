Daniil Medvedev n’a pas traîné pour écarter Jannik Sinner de son chemin en quarts‐de‐finale de l’Open 13 Provence. Dans un tournoi qui ne lui avait jamais trop réussi (c’est sa première demi‐finale dans la cité phocéenne), le Russe a fait preuve d’une soli­dité admi­rable pour déborder la fougue italienne. Facile vain­queur (6–2, 6–4), le numéro trois mondial était évidem­ment comblé au moment de s’ex­primer après sa victoire.

« C’est ma première demi‐finale à Marseille, même si c’est la quatrième fois que je joue ici et la troi­sième fois dans le tableau prin­cipal. J’en suis vrai­ment heureux… J’espère que je pourrai aller plus loin. Cette victoire était plus facile que celle de l’année dernière (1–6, 6–1, 6–2, ndlr). Je pense que j’ai montré un excellent niveau. J’ai tout le temps dominé le match. Il n’a eu qu’une seule balle de break… Jannik est un joueur formi­dable, donc je suis content d’avoir gagné aussi faci­le­ment cette fois. »