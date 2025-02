Lors de sa confé­rence de presse avant son entrée en lice ce jour à Marseille, Daniil a évoqué son manque de confiance même s’il ne se fait pas plus de soucis que cela. Il explique cepen­dant que gagner un tournoi serait impor­tant pour lui.

« Qu’est‐ce qui est mieux si on prend l’année dernière ? Gagner un 250 ou faire finale en Australie, demie à Dubaï en n’étant pas trop bien physi­que­ment et ensuite finale à Indian Wells et demi‐finale à Miami ? Je dirais plutôt les finales… Mais actuel­le­ment le plus impor­tant pour moi c’est de gagner beau­coup de matches, de sentir mieux mon jeu de nouveau, parce que les matches que j’ai perdus, je sens que je n’étais pas si loin. Je ne joue pas si bien et même en jouant comme ça, je suis proche de gagner ce qui est bon signe. Parce que quand je vais retrouver mon vrai niveau, peut‐être que je vais gagner plus de matches, plus faci­le­ment et les titres vont revenir »

Opposé à Pierre‐Hugues Herbert, Daniil devra être vigi­lant. Si le Russe se fait sortir, le tableau de cet Open13 sera vrai­ment « vide ».