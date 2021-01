Les qualifications se poursuivent ce mardi avec l’intégralité du deuxième tour. On est certain d’avoir au moins deux tricolores qui joueront le tour final qualificatif puisque deux duels 100 % bleu blanc rouge sont programmés ce jour. Voici le programme complet. On vise au moins un résultat final de plus de 50 %…

Tableau messieurs :

Barrère (110ème)- Janvier (210ème)

Hoang (121ème) – Rinderknech (165ème)

Lestienne (227ème)– Gunneswaran (Ind, 128ème)

Muller (208ème) – Polanski (Can, 217ème)

Halys (206ème)– Illkel (Turquie, 219ème)

Bourgue (214ème) – Rola (Slovaquie, 154ème)

Burel –

Tan –

Paquet –