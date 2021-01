Tennis Australia ne lésine devant rien pour que les joueurs puissent arriver en Australie dans de bonnes conditions tout en démontrant que les règles sanitaires sont respectées.

Certains défenseurs de l’environnement risquent d’ailleurs d’avoir une petite crise cardiaque puisque l’organisation du tournoi a décidé d’affréter jusqu’à 18 avions pour faire venir les joueurs et accompagnateurs. « Il y a eu des retards inévitables dans l’accord des détails concernant le transport des joueurs. Il y a de nombreuses pièces dans ce puzzle logistique, et les dernières sont en train d’être triées ces jours-ci. Nous aurons jusqu’à 18 avions, et la capacité de chacun sera réduite à 20 %, afin que tout le monde puisse être en sécurité. Nous apprécions votre patience et sommes conscients que les délais sont très courts. Nous espérons pouvoir fournir prochainement les détails du vol à tous les participants » a expliqué Craig Tiley qui s’adressait dernièrement aux champions.

Avec 20 % de capacité maximum, il y aura donc de la place pour allonger ses jambes sans débourser le prix d’un siège de Business Class ou de Première.