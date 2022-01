En plus d’être devenu ce dimanche 30 janvier 2022 le joueur le plus titré de l’his­toire dans les tour­nois du Grand Chelem avec 21 trophées au comp­teur (13 Roland‐Garros, 4 US Open, 2 Wimbledon et, donc, 2 Open d’Australie), Rafael Nadal a égale­ment amélioré son ratio en finale dans cette caté­gorie de tournoi.

En effet, grâce à son succès ines­péré et fara­mi­neux contre Daniil Medvedev, l’Espagnol en est désor­mais à 21 titres en 29 finales pour seule­ment 8 perdues (4 contre Djokovic, 3 contre Federer et une contre Wawrinka).

À titre de compa­raison, Roger Federer et Novak Djokovic possèdent un bilan iden­tique avec 20 finales de Grand Chelem rempor­tées pour 11 échecs.