Craig Tiley a donc lancé la commercialisation des billets pour son tournoi qui débute le 8 Février. Pour l’instant seul 25 % de la totalité est mise en vente. Craig espère qu’il pourra au moins monter jusqu’à 50 % voir 75 % si la situation est stable. Cette jauge doit avoir le consentement de l’état de Victoria.

Pour montrer aux autorités au sujet d’un contrôle très précis des flux, les organisateurs ont décidé de couper le stade en trois zones distinctes et aussi de limiter les groupes à 6 personnes pour l’achat des places.

Les trois zones ont été placées autour des trois plus gros courts (Rod Laver Arena, Margaret Court Arena et John Kane Arena).et elles seront finalement autonomes notamment pour que les spectateurs puissent aussi se restaurer.

« L’Open d’Australie sera une grande fête pour Melbourne et l’ensemble de l’état de Victoria après une année incroyablement difficile. Bien que le tournoi soit désormais un peu différent parce que la santé de chacun est notre priorité, ce sera quand même une occasion fantastique de se réunir et de faire la fête autour du tennis » a déclaré Craig Tiley, toujours aussi motivé et énergique.