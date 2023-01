Neuf Français parti­ci­paient au 1er tour de l’Open d’Australie 2023 ce lundi.

Trois ont tiré leur épingle du jeu : Corentin Moutet, après une grosse barre en cinq sets face au Chinois Wu, Clara Burel face à la locale Talia Gibson (6−3, 6–4) et Constant Lestienne, qui dispu­tait à 30 ans son tout premier match dans le tableau prin­cipal d’un Grand Chelem. Il s’est imposé face au Brésilien Thiago Monteiro : 6–3, 7–6(2), 6–3.

Arthur Rinderknech et Grégoire Barrère, favoris face à Yosuke Watanuki et Tomas Martin Etcheverry se sont inclinés respec­ti­ve­ment en trois et quatre sets. Quentin Halys et Luca Van Assche n’ont eux pas réussi à créer l’ex­ploit face à Stefanos Tsitsipas et Cameron Norrie.

L’aventure s’ar­rête égale­ment au 1er tour pour Leolia Jeanjean, lucky loser, et Selena Janicijevic, sortie des qualifications.