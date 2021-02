Y a‑t‐il encore besoin de pré­ci­ser qu’il fal­lait abso­lu­ment être devant la John Cain Arena ce matin ? La rai­son tient en deux mots : Nick Kyrgios. Spectacle, frime, coups aus­si impro­bables que géniaux, com­plaintes… C’est bien simple, l’Australien a abso­lu­ment tout fait sur le court, rédui­sant pen­dant deux sets le pauvre Dominic Thiem au rôle de spectateur.

Le début de match est à sens unique, mais pas dans le sens que l’on aurait pu pré­voir en voyant le numé­ro 3 mon­dial affron­ter le 47ème. Fort de son ser­vice sur­puis­sant, Kyrgios ne concède pas la moindre balle de break durant les deux pre­miers sets, et finit logi­que­ment par prendre l’a­van­tage tout en allant jus­qu’à humi­lier son adver­saire par des ser­vices à la cuillère gagnants. L’Australien se retrouve à un set de la vic­toire, 6–4, 6–4, en seule­ment 1h16.

Mais Thiem l’a déjà prou­vé maintes fois par le pas­sé ; mieux vaut ne pas l’en­ter­rer trop vite. Hors sujet jus­qu’i­ci, l’Autrichien devient beau­coup plus solide sur son enga­ge­ment tan­dis que c’est son adver­saire, pour­tant pous­sé par un public en feu, qui se met à dou­ter. Dépassé au 3ème set, 3–6, Kyrgios bataille pour tenir son ser­vice mais finit par cra­quer au pire des moments après plu­sieurs volées ratées. Malgré une balle de débreak, Thiem ne laisse pas pas­ser l’oc­ca­sion et fonce vers le cin­quième set, 6–4.

Complètement lan­cé, Thiem n’offre plus rien à son adver­saire, qui mul­ti­plie les signes d’a­ga­ce­ment et les prises de bec avec l’ar­bitre. Malgré quelques coups géniaux et deux oppor­tu­ni­tés en début de set, Kyrgios manque de constance et finit par s’in­cli­ner logi­que­ment face à un numé­ro 3 mon­dial enfin digne de son rang, qui conclut sur un magni­fique mis­sile en revers. Score final : 4–6, 4–6, 6–3, 6–4, 6–4 en 3h21.

Au pro­chain tour, Thiem affron­te­ra un autre esthète du ten­nis : le Bulgare Grigor Dimitrov, 21ème joueur mondial.