On le sait, tous les tournois du Grand Chelem ont fait des efforts pour le prize money de leur premier tour. Même si Wimbledon n’a pas organisé son tournoi en 2020, on peut faire une comparaison. Et c’est l’Open d’Australie qui en sort vainqueur d’une courte tête face à Roland-Garros. Le tournoi Australien donne donc la tendance pour ceux à venir. En tout cas, cela est une bonne nouvelle pour les fameux joueurs de second rang.

Open d’Australie (2021) : 61.730 euros (+ 15 %)

Roland-Garros (2020) : 60.000 euros (+ 30 %)

US Open (2020) : 51.500 euros

Wimbledon (2019) : 49000 euros