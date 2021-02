Seulement 4 matchs étaient pro­gram­més ce ven­dre­di à Melbourne Park : une demi‐finale du double mixte, une demi‐finale du double hommes, la finale du double femmes et bien sûr la demi‐finale du simple hommes entre Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas. Un pro­gramme réduit qui explique la baisse du nombre de spec­ta­teurs, avec 7 394 fans réunis, dont la majo­ri­té étaient ras­sem­blés pour la night ses­sion et la démons­tra­tion du Russe face au Grec.

Un Grec qui a d’ailleurs reçu le fervent sou­tien de la com­mu­nau­té hel­lé­nique locale, très pré­sente à Melbourne. Ce qui nous a garan­tis une très belle ambiance sur la Rod Laver Arena. Et c’est encore loin d’être fini, à l’ap­proche des deux finales. Cela com­mence dès ce same­di, avec un allé­chant Naomi Osaka – Jennifer Brady chez les dames, à 9h30, heure française.