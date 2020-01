Pas le temps de souffler pour Humbert et Paire qui ont été programmés ce lundi et qui n’auront pas la tâche facile. Si plus de la moitié du contingent bleu blanc rouge sort indemne, ce sera déjà pas mal.

Court 3

4h du Matin en France

Humbert – Millman (Australie)

Court 4

3ème match

Moutet – Cilic (Croatie)

Court 10

Premier match

Barrere – Safwat (Egypte, Q)

Court 12

3ème match

Garcia – Brengle (USA)

Court 14

3ème match

Ferro – A Van Uytvanck (Belgique)

Court 15

3ème match

Parmentier (WC) – Wang (Chine, 27)

Court 16

3ème match

Halys (Q) – Krajinovic (Serbie)

suivi de

Paire (Fra, 21) – Stebe (All)