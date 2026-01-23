AccueilOpen d'AustralieNovak Djokovic lâche un gros indice sur sa fin de carrière :...
Novak Djokovic lâche un gros indice sur sa fin de carrière : « Gaël Monfils a un an de plus que moi et Stan Wawrinka deux ans. Je pense donc pouvoir jouer au moins un ou deux ans de plus »

Alors que Gaël Monfils (39 ans) et Stan Wawrinka (41 ans en mars prochain) pren­dront leur retraite à l’issue de cette saison 2026, tous les regards sont désor­mais braqués sur Novak Djokovic, qui fêtera ses 39 prin­temps le 22 mai prochain. 

Sauf que le Serbe a expliqué à de nombreuses reprises qu’il avait bien l’in­ten­tion de pour­suivre sa carrière aussi long­temps possible. Du coup, chaque petit indice lâché par l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem lors de ses diffé­rentes inter­views est analysé.

Et alors qu’il était inter­rogé par ESPN sur les départs annoncés du Français et du Suisse, Novak, après leur avoir rendu un très bel hommage, a expliqué que compte tenu de sa diffé­rence d’âge avec ses deux collègues, il se voyait bien jouer encore un ou deux ans, soit poten­tiel­le­ment jusqu’aux Jeux olym­piques de Los Angeles en 2028. 

« Je pense que Monfils et Wawrinka ont laissé un très grand héri­tage en tant que joueurs, mais aussi peut‐être davan­tage en tant que personnes, car ce sont tous deux des joueurs très sympa­thiques dans les vestiaires. Beaucoup d’amis, beau­coup de respect de ma part, nous avons évidem­ment livré des batailles incroyables au cours de notre carrière. Monfils a un an de plus que moi et Wawrinka deux ans. Je pense donc pouvoir jouer au moins un ou deux ans de plus. Mais féli­ci­ta­tions pour leur carrière et tout ce qu’ils repré­sentent », a déclaré Novak Djokovic qui sera opposé ce samedi au dange­reux néer­lan­dais, Botic Van De Zandschulp, pour une place ne huitièmes de finale à Melbourne. 

