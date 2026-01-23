Alors que Gaël Monfils (39 ans) et Stan Wawrinka (41 ans en mars prochain) prendront leur retraite à l’issue de cette saison 2026, tous les regards sont désormais braqués sur Novak Djokovic, qui fêtera ses 39 printemps le 22 mai prochain.
Sauf que le Serbe a expliqué à de nombreuses reprises qu’il avait bien l’intention de poursuivre sa carrière aussi longtemps possible. Du coup, chaque petit indice lâché par l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem lors de ses différentes interviews est analysé.
Et alors qu’il était interrogé par ESPN sur les départs annoncés du Français et du Suisse, Novak, après leur avoir rendu un très bel hommage, a expliqué que compte tenu de sa différence d’âge avec ses deux collègues, il se voyait bien jouer encore un ou deux ans, soit potentiellement jusqu’aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.
¿Hay Nole para rato ? 👀— ESPN Tenis (@ESPNtenis) January 22, 2026
« Je pense que Monfils et Wawrinka ont laissé un très grand héritage en tant que joueurs, mais aussi peut‐être davantage en tant que personnes, car ce sont tous deux des joueurs très sympathiques dans les vestiaires. Beaucoup d’amis, beaucoup de respect de ma part, nous avons évidemment livré des batailles incroyables au cours de notre carrière. Monfils a un an de plus que moi et Wawrinka deux ans. Je pense donc pouvoir jouer au moins un ou deux ans de plus. Mais félicitations pour leur carrière et tout ce qu’ils représentent », a déclaré Novak Djokovic qui sera opposé ce samedi au dangereux néerlandais, Botic Van De Zandschulp, pour une place ne huitièmes de finale à Melbourne.
Publié le vendredi 23 janvier 2026 à 18:10