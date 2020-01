A Wimbledon, la saison passée, le match avait déjà déchaîné les passions sur et en dehors du court avec une tension plus qu’électrique. Vu le contexte avec la récente imitation de Rafa produite par Nick lors de son match face à Gilles Simon, et le soutien du public australien qui va être sans faille, ce 8ème de finale sent la poudre. Pour avoir le privilège de jouer Rafael Nadal, Nick Kyrgios a rendu ce jour une belle copie face au Russe Karen Khachanov bagarreur et opiniâtre.

Un succès en cinq manches (6-2, 7-6 (5), 6-7 (6), 6-7 (7), 7-6 (8)) où il a confirmé qu’il était bien dans sa peau, plutôt relax, tentant des coups dont il est le seul à avoir le secret et ce même si son adversaire avait écarté une balle de match dans le tie-break du 3ème mais aussi dans le tie-break du 4ème set. Après le match d’hier de Federer face à Millman, l’Open d’Australie nous a encore offert un spectacle XXL. Maintenant, on attend donc avec impatience le choc face à Rafa car ce sera plus qu’un simple 8ème de finale.