En conférence de presse après sa défaite contre Carlos Alcaraz au premier tour de l’Open d’Australie, Adam Walton (79e mondial) a réagi aux compliments du numéro 1 mondial.
« C’est gentil de sa part. Avant notre match au Queen’s, il ne savait probablement pas qui j’étais. Après cela, nous avons participé aux mêmes tournois, à Cincinnati, à New York, et il a toujours été amical dans les vestiaires et s’est toujours intéressé à mon tennis. Le fait qu’il me fasse des compliments est tout simplement spécial, évidemment. »
Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 16:28