En confé­rence de presse après sa défaite contre Carlos Alcaraz au premier tour de l’Open d’Australie, Adam Walton (79e mondial) a réagi aux compli­ments du numéro 1 mondial.

« C’est gentil de sa part. Avant notre match au Queen’s, il ne savait proba­ble­ment pas qui j’étais. Après cela, nous avons parti­cipé aux mêmes tour­nois, à Cincinnati, à New York, et il a toujours été amical dans les vestiaires et s’est toujours inté­ressé à mon tennis. Le fait qu’il me fasse des compli­ments est tout simple­ment spécial, évidemment. »