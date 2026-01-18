AccueilOpen d'AustralieAdam Walton sur Carlos Alcaraz, qui l'a battu au premier tour :...
Open d'Australie

Adam Walton sur Carlos Alcaraz, qui l’a battu au premier tour : « Il ne savait proba­ble­ment pas qui j’étais il y a encore quelques mois mais dans les vestiaires, il a toujours été amical »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

En confé­rence de presse après sa défaite contre Carlos Alcaraz au premier tour de l’Open d’Australie, Adam Walton (79e mondial) a réagi aux compli­ments du numéro 1 mondial. 

« C’est gentil de sa part. Avant notre match au Queen’s, il ne savait proba­ble­ment pas qui j’étais. Après cela, nous avons parti­cipé aux mêmes tour­nois, à Cincinnati, à New York, et il a toujours été amical dans les vestiaires et s’est toujours inté­ressé à mon tennis. Le fait qu’il me fasse des compli­ments est tout simple­ment spécial, évidemment. »

Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 16:28

