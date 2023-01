Alors que l’Open d’Australie débu­tera ce lundi 16 janvier, les prin­ci­paux équi­pe­men­tier du tableau masculin, à savoir Nike et Adidas, ont dévoilé des tenues très spéciales pour cette première levée en Grand Chelem de la saison (voir ci‐dessous) :

Adidas y Nike para el Open de Australia 2023. Quiero arran­carme los ojos. pic.twitter.com/ozKkOPpUGH — Mireia Jiménez (@mirweia) December 27, 2022

Deux tenues fina­le­ment assez simi­laires avec beau­coup de couleurs diffé­rentes et une compo­si­tion très discu­table. Comme souvent ces dernières années, les marques semblent de plus en plus en roue libre concer­nant les tenues dites « standards ».