Quelques minutes après les infor­ma­tions du quoti­dien The Age sur l’an­nu­la­tion du visa de Novak Djokovic et de son renvoi hors des fron­tières du pays, l’ABF, les forces fron­ta­lières austra­liennes, viennent de confirmer la nouvelle dans un communiqué.

« La force fron­ta­lière austra­lienne conti­nuera de veiller à ce que les personnes qui arrivent à notre fron­tière respectent nos lois et nos condi­tions d’en­trée. L’ABF peut confirmer que M. Djokovic n’a pas fourni les preuves appro­priées pour satis­faire aux condi­tions d’en­trée en Australie, et que son visa a été annulé en consé­quence. Les non‐ressortissants qui ne possèdent pas de visa d’en­trée valide ou dont le visa a été annulé seront détenus et expulsés d’Australie. L’ABF peut confirmer que M. Djokovic avait accès à son téléphone. »

On peut malgré tout se poser des ques­tions sur la gestion de la part des auto­rités austra­liennes qui ont elles‐mêmes mises en place l’exemp­tion médi­cale accordée au numéro 1 mondial.

C’est une affaire sans précé­dent dans le monde du tennis et de nombreuses inter­ro­ga­tions vont êtres soule­vées ces prochains jours.