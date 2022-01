Des docu­ments révélés par nos confrères de The Age mettent à jour une nouvelle infor­ma­tion impor­tante. En effet, Tennis Australia a demandé aux auto­rités fédé­rales de véri­fier la vali­dité des exemp­tions médi­cales données aux joueurs et aux joueuses avant leur montée dans l’avion. Cette demande, refusée par l’État austra­lien, avait pour but d’éviter la situa­tion ubuesque que vit Novak Djokovic, retenu dans un centre pour étran­gers en situa­tion irrégulière.

Ces infor­ma­tions viennent légè­re­ment soulager Craig Tiley, direc­teur de l’Open d’Australie. Ce dernier est en effet sous le feu des projec­teurs depuis le début de cette affaire, dont le dénoue­ment sera connu ce lundi.