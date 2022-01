Battu sur le fil par Matteo Berrettini, ce vendredi au troi­sième tour de l’Open d’Australie, après une énorme bataille de 4h15, Carlos Alcaraz était forcé­ment déçu de cette défaite face à top 10 mais malgré tout assez confiant pour l’avenir.

« À chaque fois que j’ai joué contre les meilleurs joueurs du monde, à l’ex­cep­tion du match contre Rafa Nadal, je pense que j’étais proche. J’estime avoir le niveau pour jouer contre les meilleurs joueurs, je me rapproche d’eux, à chaque tournoi je me rapproche d’eux. C’est l’ob­jectif, faire partie de ce groupe des meilleurs joueurs, je me vois avec ce niveau. Je joue très bien, je suis prêt. »