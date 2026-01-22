Quand Juan Carlos Ferrero a été remercié et que Samuel Lopez a été « nommé » coach principal de Carlitos, l’ensemble des grands spécialistes du tour se sont posés des questions.
Souvent, comme c’est le cas dans le team de l’Italien Jannik Sinner, ils ont évoqué l’idée de muscler son staff avec l’arrivée d’une personne chevronnée qui a pu faire ses preuves dans ce métier ou sur le court par ses résultats.
On se souvient tous par exemple de l’arrivée à un moment de sa carrière de Stefan Edberg auprès de Roger Federer.
Le nom du Suisse a d’ailleurs circulé pour accompagner Carlitos tout comme celui de Toni Nada, David Ferrer, etc..
Finalement, il semble bien que Samuel Lopez aura le droit à une aide précieuse…
Ce sera celle du frère de Carlitos déjà à son aise en Australie.
Si cela se confirme, on est assez dubitatif sur cette attelage. Il est certain que Juan Carlos n’aurait pas validé ce genre de décision.
Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 08:01