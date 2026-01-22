Quand Juan Carlos Ferrero a été remercié et que Samuel Lopez a été « nommé » coach prin­cipal de Carlitos, l’en­semble des grands spécia­listes du tour se sont posés des questions.

Souvent, comme c’est le cas dans le team de l’Italien Jannik Sinner, ils ont évoqué l’idée de muscler son staff avec l’ar­rivée d’une personne chevronnée qui a pu faire ses preuves dans ce métier ou sur le court par ses résultats.

On se souvient tous par exemple de l’ar­rivée à un moment de sa carrière de Stefan Edberg auprès de Roger Federer.

best coach in the world 🥹 https://t.co/GgA00171YG — f (@fvaeey) January 22, 2026

Le nom du Suisse a d’ailleurs circulé pour accom­pa­gner Carlitos tout comme celui de Toni Nada, David Ferrer, etc..

Finalement, il semble bien que Samuel Lopez aura le droit à une aide précieuse…

Ce sera celle du frère de Carlitos déjà à son aise en Australie.

Si cela se confirme, on est assez dubi­tatif sur cette atte­lage. Il est certain que Juan Carlos n’au­rait pas validé ce genre de décision.