AccueilOpen d'AustralieAlcaraz à Djokovic après l'avoir battu en finale : "Tu dis que...
Open d'Australie

Alcaraz à Djokovic après l’avoir battu en finale : « Tu dis que je fais des choses incroyables, mais ce que tu fais est vrai­ment inspi­rant, pas seule­ment pour les spor­tifs mais pour tous les gens du monde entier »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0

Tombeur en finale de l’Open d’Australie de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz est devenu le plus jeune joueur de l’his­toire à réaliser le Grand Chelem en carrière en gagnant au moins une fois chacun des quatre tour­nois majeurs. 

Lors de la céré­monie de remise des prix, le numéro 1 mondial a rendu un très bel hommage à la légende serbe, qui visait un 25e titre du Grand Chelem. 

« Tout d’abord, je voudrais parler de Novak. Il mérite sans aucun doute une ovation. Tu dis que je fais des choses incroyables, mais ce que tu fais est vrai­ment inspi­rant. Pas seule­ment pour les joueurs de tennis… pour les athlètes… pour tous les gens du monde entier. Pour moi aussi. Le simple fait de travailler dur chaque jour avec ton équipe, de jouer un tennis aussi excep­tionnel… J’adore te regarder jouer. C’est un honneur de partager le vestiaire et le court avec toi. Merci beau­coup pour tout ce que tu fais. C’est une véri­table source d’ins­pi­ra­tion pour moi. »

Le respect entre immenses cham­pions de diffé­rentes générations.

Publié le dimanche 1 février 2026 à 13:32

Article précédent
Djokovic à Nadal après sa défaite en finale contre Alcaraz : « Ce n’est pas juste ce qui s’est passé ce soir, j’ai l’im­pres­sion que c’était un 2 contre 1 »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.