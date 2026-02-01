Tombeur en finale de l’Open d’Australie de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz est devenu le plus jeune joueur de l’his­toire à réaliser le Grand Chelem en carrière en gagnant au moins une fois chacun des quatre tour­nois majeurs.

Lors de la céré­monie de remise des prix, le numéro 1 mondial a rendu un très bel hommage à la légende serbe, qui visait un 25e titre du Grand Chelem.

« Tout d’abord, je voudrais parler de Novak. Il mérite sans aucun doute une ovation. Tu dis que je fais des choses incroyables, mais ce que tu fais est vrai­ment inspi­rant. Pas seule­ment pour les joueurs de tennis… pour les athlètes… pour tous les gens du monde entier. Pour moi aussi. Le simple fait de travailler dur chaque jour avec ton équipe, de jouer un tennis aussi excep­tionnel… J’adore te regarder jouer. C’est un honneur de partager le vestiaire et le court avec toi. Merci beau­coup pour tout ce que tu fais. C’est une véri­table source d’ins­pi­ra­tion pour moi. »

"First of all I want to talk about Novak. He deserves an ovation for sure. You're talking about how I'm doing amazing things, but what you're doing is really inspiring. Not only for tennis players.. for…"

Le respect entre immenses cham­pions de diffé­rentes générations.