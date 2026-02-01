Tombeur en finale de l’Open d’Australie de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à réaliser le Grand Chelem en carrière en gagnant au moins une fois chacun des quatre tournois majeurs.
Lors de la cérémonie de remise des prix, le numéro 1 mondial a rendu un très bel hommage à la légende serbe, qui visait un 25e titre du Grand Chelem.
« Tout d’abord, je voudrais parler de Novak. Il mérite sans aucun doute une ovation. Tu dis que je fais des choses incroyables, mais ce que tu fais est vraiment inspirant. Pas seulement pour les joueurs de tennis… pour les athlètes… pour tous les gens du monde entier. Pour moi aussi. Le simple fait de travailler dur chaque jour avec ton équipe, de jouer un tennis aussi exceptionnel… J’adore te regarder jouer. C’est un honneur de partager le vestiaire et le court avec toi. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. C’est une véritable source d’inspiration pour moi. »
Carlos Alcaraz after beating Novak Djokovic in the Australian Open final :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 1, 2026
“First of all I want to talk about Novak. He deserves an ovation for sure. You’re talking about how I’m doing amazing things, but what you’re doing is really inspiring. Not only for tennis players.. for… pic.twitter.com/3cxNGSPT6M
Le respect entre immenses champions de différentes générations.
Publié le dimanche 1 février 2026 à 13:32