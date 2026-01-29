C’est assez effrayant pour ses adver­saires mais Carlos Alcaraz, actuel numéro 1 mondial et déjà lauréat de six tour­nois du Grand Chelem, le tout à seule­ment 22 ans, a encore une marge de progres­sion assez importante.

Qualifié pour la première fois de sa carrière en demi‐finales de l’Open d’Australie où il sera opposé cette nuit (à partir de 4h30 du matin) à Alexander Zverev, l’Espagnol, qui n’a toujours pas perdu un set depuis le début du tournoi, est revenu en confé­rence de presse sur l’un de ses prin­ci­paux axes de travail pendant l’in­ter­saison. Extraits.

Q. Carlos, votre niveau de concen­tra­tion tout au long du tournoi a été impec­cable. Je me demande si vous avez mis l’ac­cent sur cet aspect mental du jeu lors de votre entraî­ne­ment hors saison afin de pouvoir gérer les hauts et les bas qu’il présente ?

CARLOS ALCARAZ : Eh bien, j’ai proba­ble­ment travaillé sur la concen­tra­tion, la foca­li­sa­tion. Ne pas avoir de hauts et de bas pendant les matchs a été l’un de mes meilleurs objec­tifs, ou l’un de mes prin­ci­paux objec­tifs, que j’es­saie simple­ment de mettre en pratique à chaque entraî­ne­ment. Si je m’en­traîne pendant deux heures, deux heures et demie, en jouant des sets ou contre un autre joueur, j’es­saie simple­ment de jouer au même niveau et d’avoir la même concen­tra­tion, point après point. Je pense que ce travail porte ses fruits et j’ai un excellent état d’es­prit et une grande concen­tra­tion tout au long du tournoi, ce dont je suis très fier, car je vois que tous mes efforts ont payé.