C’est assez effrayant pour ses adversaires mais Carlos Alcaraz, actuel numéro 1 mondial et déjà lauréat de six tournois du Grand Chelem, le tout à seulement 22 ans, a encore une marge de progression assez importante.
Qualifié pour la première fois de sa carrière en demi‐finales de l’Open d’Australie où il sera opposé cette nuit (à partir de 4h30 du matin) à Alexander Zverev, l’Espagnol, qui n’a toujours pas perdu un set depuis le début du tournoi, est revenu en conférence de presse sur l’un de ses principaux axes de travail pendant l’intersaison. Extraits.
Q. Carlos, votre niveau de concentration tout au long du tournoi a été impeccable. Je me demande si vous avez mis l’accent sur cet aspect mental du jeu lors de votre entraînement hors saison afin de pouvoir gérer les hauts et les bas qu’il présente ?
CARLOS ALCARAZ : Eh bien, j’ai probablement travaillé sur la concentration, la focalisation. Ne pas avoir de hauts et de bas pendant les matchs a été l’un de mes meilleurs objectifs, ou l’un de mes principaux objectifs, que j’essaie simplement de mettre en pratique à chaque entraînement. Si je m’entraîne pendant deux heures, deux heures et demie, en jouant des sets ou contre un autre joueur, j’essaie simplement de jouer au même niveau et d’avoir la même concentration, point après point. Je pense que ce travail porte ses fruits et j’ai un excellent état d’esprit et une grande concentration tout au long du tournoi, ce dont je suis très fier, car je vois que tous mes efforts ont payé.
Publié le jeudi 29 janvier 2026 à 19:55