Vainqueur d’Alex Walton dimanche lors de la journée inaugurale de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz ne fera son retour sur les courts que mercredi, à l’occasion du deuxième tour face à l’Allemand Yannick Hanfmann (102e mondial).
Ce mardi, lors d’une séance d’entraînement, le numéro 1 mondial a toutefois écourté son travail, affichant un visage quelque peu préoccupé.
De quoi susciter l’inquiétude des supporters espagnols, rapidement dissipée par Eurosport : il ne s’agirait « que » d’une ampoule au doigt.
El contratiempo de Alcaraz : Detuvo el entrenamiento por culpa de una ampolla en un dedo.#AusOpen #AO26 pic.twitter.com/WeuGd5nwDH— Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 20, 2026
Une gêne mineure qui ne devrait pas compromettre la suite de son parcours ni l’empêcher de tenir son rang dans les jours à venir.
Publié le mardi 20 janvier 2026 à 12:46