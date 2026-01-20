AccueilOpen d'AustralieAlcaraz a interrompu son entraînement et on sait déjà pourquoi !
Vainqueur d’Alex Walton dimanche lors de la journée inau­gu­rale de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz ne fera son retour sur les courts que mercredi, à l’occasion du deuxième tour face à l’Allemand Yannick Hanfmann (102e mondial).

Ce mardi, lors d’une séance d’entraînement, le numéro 1 mondial a toute­fois écourté son travail, affi­chant un visage quelque peu préoccupé.

De quoi susciter l’inquiétude des suppor­ters espa­gnols, rapi­de­ment dissipée par Eurosport : il ne s’agirait « que » d’une ampoule au doigt. 

Une gêne mineure qui ne devrait pas compro­mettre la suite de son parcours ni l’empêcher de tenir son rang dans les jours à venir.

Publié le mardi 20 janvier 2026 à 12:46

