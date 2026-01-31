Lors de la finale de l’Open d’Australie entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, les enjeux seront énormes : d’un côté le Serbe peut devenir le seul recordman en Grand Chelem avec un 25e titre majeur, et de l’autre l’Espagnol peut devenir le plus jeune joueur à remporter au moins une fois chacun des quatre tournois du Grand Chelem.
Carlos Alcaraz a répété plusieurs fois que l’Open d’Australie était son grand objectif en 2026. Et sa conférence de presse après sa victoire contre Alexander Zverev en demies confirme sa détermination.
Journaliste : « Je vous repose la question que je vous ai posée il y a quelques semaines
et à laquelle vous aviez répondu que vous alliez y réfléchir. Si vous deviez choisir entre cet Open d’Australie et donc devenir le plus jeune joueur à réaliser le Grand Chelem en carrière, ou les trois autres Majeurs cette année, que choisiriez‐vous ?«
Alcaraz : « Je choisirais celui‐ci. Si j’atteins la finale des trois autres, mais oui (rires), je dirais que je préfère gagner celui‐ci plutôt que les trois autres pour devenir le plus jeune joueur à réaliser le Grand Chelem en carrière. »
La finale entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz aura lieu ce dimanche à 9h30 (heure française).
Publié le samedi 31 janvier 2026 à 18:58