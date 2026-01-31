AccueilOpen d'AustralieAlcaraz annonce la couleur avant d'affronter Djokovic en finale : "Je préfère...
Open d'Australie

Alcaraz annonce la couleur avant d’af­fronter Djokovic en finale : « Je préfère gagner ce titre plutôt que les trois autres tour­nois du Grand Chelem »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0

Lors de la finale de l’Open d’Australie entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, les enjeux seront énormes : d’un côté le Serbe peut devenir le seul recordman en Grand Chelem avec un 25e titre majeur, et de l’autre l’Espagnol peut devenir le plus jeune joueur à remporter au moins une fois chacun des quatre tour­nois du Grand Chelem. 

Carlos Alcaraz a répété plusieurs fois que l’Open d’Australie était son grand objectif en 2026. Et sa confé­rence de presse après sa victoire contre Alexander Zverev en demies confirme sa détermination. 

Journaliste : « Je vous repose la ques­tion que je vous ai posée il y a quelques semaines
et à laquelle vous aviez répondu que vous alliez y réflé­chir. Si vous deviez choisir entre cet Open d’Australie et donc devenir le plus jeune joueur à réaliser le Grand Chelem en carrière, ou les trois autres Majeurs cette année, que choisiriez‐vous ?« 
Alcaraz : « Je choi­si­rais celui‐ci. Si j’at­teins la finale des trois autres, mais oui (rires), je dirais que je préfère gagner celui‐ci plutôt que les trois autres pour devenir le plus jeune joueur à réaliser le Grand Chelem en carrière. »

La finale entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz aura lieu ce dimanche à 9h30 (heure française). 

Publié le samedi 31 janvier 2026 à 18:58

