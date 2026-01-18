AccueilOpen d'AustralieAlcaraz, après sa première victoire de la saison : "Pour moi, il...
Open d'Australie

Alcaraz, après sa première victoire de la saison : « Pour moi, il n’y a pas de meilleur moyen de recharger les batte­ries que de rester à la maison avec les personnes que j’aime. Et c’est ce que j’ai fait »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

S’il avait parti­cipé à quelques exhi­bi­tions, Carlos Alcaraz a joué pour son entrée en lice à l’Open d’Australie son premier match offi­ciel de la saison. Et s’il est tombé face à un surpre­nant Alex Walton, le numéro 1 mondial a battu le local en trois sets : 6–3, 7–6(2), 6–2.

Lors de l’in­ter­view sur le court, l’Espagnol a raconté son inter­saison, notam­ment marquée par sa sépa­ra­tion avec Juan Carlos Ferrero. 

« J’aime juste rester à la maison. Je m’en­traîne toute la matinée. Je commence géné­ra­le­ment à 9 heures et je finis à 14 h 30… parfois à 15 heures. Toute la matinée est consa­crée à l’en­traî­ne­ment. Physiquement et sur le court égale­ment. L’après‐midi, je prends presque tous les après‐midis de congé pour faire ce que je veux. Je reste simple­ment avec ma famille… je reste avec des amis. Je joue à des jeux de société. Je me détends à la maison. Pour moi, il n’y a pas de meilleur moyen de recharger les batte­ries que de rester à la maison avec les personnes que j’aime. C’est ce que j’ai fait. »

Au deuxième tour, Alcaraz affron­tera l’Allemand Yannick Hanfmann (101e mondial). 

Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 13:42

