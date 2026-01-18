S’il avait participé à quelques exhibitions, Carlos Alcaraz a joué pour son entrée en lice à l’Open d’Australie son premier match officiel de la saison. Et s’il est tombé face à un surprenant Alex Walton, le numéro 1 mondial a battu le local en trois sets : 6–3, 7–6(2), 6–2.
Lors de l’interview sur le court, l’Espagnol a raconté son intersaison, notamment marquée par sa séparation avec Juan Carlos Ferrero.
« J’aime juste rester à la maison. Je m’entraîne toute la matinée. Je commence généralement à 9 heures et je finis à 14 h 30… parfois à 15 heures. Toute la matinée est consacrée à l’entraînement. Physiquement et sur le court également. L’après‐midi, je prends presque tous les après‐midis de congé pour faire ce que je veux. Je reste simplement avec ma famille… je reste avec des amis. Je joue à des jeux de société. Je me détends à la maison. Pour moi, il n’y a pas de meilleur moyen de recharger les batteries que de rester à la maison avec les personnes que j’aime. C’est ce que j’ai fait. »
Alcaraz after beating Walton at the Australian Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 18, 2026
“People are really curious.. What’s a day in the life of Carlos Alcaraz like in the pre‐season?”
Carlos : “I just like to stay at home. I just practice the whole morning. Probably I start at 9 and finish at 2:30… sometimes at… pic.twitter.com/8Iot5H8b2I
Au deuxième tour, Alcaraz affrontera l’Allemand Yannick Hanfmann (101e mondial).
Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 13:42