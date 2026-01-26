Dimanche, sur le court, juste avant le début de l’échauffement du huitième de finale de l’Open d’Australie entre Carlos Alcaraz et Tommy Paul, l’arbitre de chaise croate Marija Cicak a pris une déci­sion qui n’est pas passée inaperçue.

Elle a en effet demandé au numéro 1 mondial de retirer son bracelet connecté de la marque Whoop, dissi­mulé sous son serre‐poignet blanc. Selon les infor­ma­tions du média AS, qui a mené son enquête sur place, Carlos Alcaraz portait pour­tant cet appa­reil lors de ses trois premiers tours. L’objectif de ce bracelet étant de collecter des données liées à la récu­pé­ra­tion, notam­ment l’effort physique, le sommeil, la fréquence cardiaque ou encore le taux d’oxygène dans le sang.

Si le quoti­dien espa­gnol rappelle que « les appa­reils permet­tant la trans­mis­sion de données hors du court ou toute commu­ni­ca­tion externe sont inter­dits », cette déci­sion a provoqué la colère du PDG de Whoop, Will Ahmed, qui a réagi sur le réseau social X.

« C’est ridi­cule. Whoop est approuvé par la Fédération inter­na­tio­nale de tennis pour être porté pendant les matchs et ne présente aucun risque pour la sécu­rité. Laissons les athlètes évaluer leur corps. Les données ne sont pas des stéroïdes ! », a‑t‐il dénoncé.

Ridiculous. Whoop is approved by the International Tennis Federation for in‐match wear and poses no safety risk. Let the athletes measure their bodies. Data is not steroids ! https://t.co/fC3JX6Vldm — Will Ahmed (@willahmed) January 25, 2026

De son côté, Carlos Alcaraz n’a pas protesté lorsque l’arbitre lui a demandé d’enlever son bracelet. Il devra d’ailleurs égale­ment s’en passer lors de son quart de finale, mardi, face à Alex de Minaur.