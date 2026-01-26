AccueilOpen d'AustralieAlcaraz au coeur d'une polémique à Melbourne : "C'est ridicule"
Alcaraz au coeur d’une polé­mique à Melbourne : « C’est ridicule »

Par Baptiste Mulatier

Dimanche, sur le court, juste avant le début de l’échauffement du huitième de finale de l’Open d’Australie entre Carlos Alcaraz et Tommy Paul, l’arbitre de chaise croate Marija Cicak a pris une déci­sion qui n’est pas passée inaperçue.

Elle a en effet demandé au numéro 1 mondial de retirer son bracelet connecté de la marque Whoop, dissi­mulé sous son serre‐poignet blanc. Selon les infor­ma­tions du média AS, qui a mené son enquête sur place, Carlos Alcaraz portait pour­tant cet appa­reil lors de ses trois premiers tours. L’objectif de ce bracelet étant de collecter des données liées à la récu­pé­ra­tion, notam­ment l’effort physique, le sommeil, la fréquence cardiaque ou encore le taux d’oxygène dans le sang.

Si le quoti­dien espa­gnol rappelle que « les appa­reils permet­tant la trans­mis­sion de données hors du court ou toute commu­ni­ca­tion externe sont inter­dits », cette déci­sion a provoqué la colère du PDG de Whoop, Will Ahmed, qui a réagi sur le réseau social X.

« C’est ridi­cule. Whoop est approuvé par la Fédération inter­na­tio­nale de tennis pour être porté pendant les matchs et ne présente aucun risque pour la sécu­rité. Laissons les athlètes évaluer leur corps. Les données ne sont pas des stéroïdes ! », a‑t‐il dénoncé.

De son côté, Carlos Alcaraz n’a pas protesté lorsque l’arbitre lui a demandé d’enlever son bracelet. Il devra d’ailleurs égale­ment s’en passer lors de son quart de finale, mardi, face à Alex de Minaur.

