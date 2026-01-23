AccueilOpen d'AustralieAlcaraz au sujet de son frère : "Maintenant, Alvaro va prendre plus...
Alcaraz au sujet de son frère : « Maintenant, Alvaro va prendre plus de place aux côtés de Samuel. Il sait comment nous fonc­tion­nons et comment fonc­tionne le circuit, et il connaît énor­mé­ment le tennis »

En confé­rence de presse, Carlos Alcaraz a offi­cia­lisé une infor­ma­tion que l’on connais­sait déjà. Son frère fait partie de son staff tech­nique, il va épauler Samuel Lopez. 

Ce choix n’est pas une surprise et il confirme aussi qu’il pouvait y avoir par le passé un problème entre son frère et Juan Carlos Ferrero. D’ailleurs, on ne pense que Juan Carlos aurait accepté une telle situation.

« Mon frère est une personne très impor­tante dans ma vie person­nelle et profes­sion­nelle. Il m’apporte beau­coup de choses posi­tives dont j’ai besoin pour mieux performer sur le court et dans les tour­nois. Maintenant, il va prendre plus de place aux côtés de Samu. Il sait comment nous fonc­tion­nons et comment fonc­tionne le circuit, et il connaît énor­mé­ment le tennis. Parfois, il a des opinions et une façon de voir les choses qui m’apportent beau­coup, à moi et à Samu. Heureux de le voir dans le box, encore plus impliqué, et il m’apporte énormément »

Reste main­te­nant à savoir comment Alvaro et Samuel vont se partager les tâches et le calen­drier, ce qui n’est aussi simple que l’on peut le croire.

vendredi 23 janvier 2026

