En conférence de presse, Carlos Alcaraz a officialisé une information que l’on connaissait déjà. Son frère fait partie de son staff technique, il va épauler Samuel Lopez.
Ce choix n’est pas une surprise et il confirme aussi qu’il pouvait y avoir par le passé un problème entre son frère et Juan Carlos Ferrero. D’ailleurs, on ne pense que Juan Carlos aurait accepté une telle situation.
« Mon frère est une personne très importante dans ma vie personnelle et professionnelle. Il m’apporte beaucoup de choses positives dont j’ai besoin pour mieux performer sur le court et dans les tournois. Maintenant, il va prendre plus de place aux côtés de Samu. Il sait comment nous fonctionnons et comment fonctionne le circuit, et il connaît énormément le tennis. Parfois, il a des opinions et une façon de voir les choses qui m’apportent beaucoup, à moi et à Samu. Heureux de le voir dans le box, encore plus impliqué, et il m’apporte énormément »
Reste maintenant à savoir comment Alvaro et Samuel vont se partager les tâches et le calendrier, ce qui n’est aussi simple que l’on peut le croire.
Publié le vendredi 23 janvier 2026 à 09:32