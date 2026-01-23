Quand une star aussi connue et aimé que Carlos change un petit détail dans sa tech­nique cela peut prendre des propor­tions assez folles surtout quand fina­le­ment son nouveau geste ressemble à celui d’un autre grand cham­pion. C’est donc le cas avec le nouveau service de Carlos, vraie « copie » de celui de Djokovic.

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse, Carlos a donc confirmé les propos du GOAT même s’il a précisé qu’il n’avait pas fait ces modi­fi­ca­tions en prenant exemple sur le Serbe.

« Nous en avons plai­santé. Il m’a envoyé un message et quand je l’ai vu dire qu’ils se ressem­blaient, ça m’a fait rire. Ici, j’ai vu les deux services, en les compa­rant, et c’est vrai qu’ils ont l’air très simi­laires, je ne peux pas le cacher. Pour moi, Djokovic sert très bien, et son geste est très simple et m’a toujours plu. Cela ne signifie pas que je l’ai copié, je ne l’ai pas fait en me basant sur lui, simple­ment, en faisant des chan­ge­ments, j’ai fini par le faire de cette manière »