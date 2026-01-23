Quand une star aussi connue et aimé que Carlos change un petit détail dans sa technique cela peut prendre des proportions assez folles surtout quand finalement son nouveau geste ressemble à celui d’un autre grand champion. C’est donc le cas avec le nouveau service de Carlos, vraie « copie » de celui de Djokovic.
Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Carlos a donc confirmé les propos du GOAT même s’il a précisé qu’il n’avait pas fait ces modifications en prenant exemple sur le Serbe.
« Nous en avons plaisanté. Il m’a envoyé un message et quand je l’ai vu dire qu’ils se ressemblaient, ça m’a fait rire. Ici, j’ai vu les deux services, en les comparant, et c’est vrai qu’ils ont l’air très similaires, je ne peux pas le cacher. Pour moi, Djokovic sert très bien, et son geste est très simple et m’a toujours plu. Cela ne signifie pas que je l’ai copié, je ne l’ai pas fait en me basant sur lui, simplement, en faisant des changements, j’ai fini par le faire de cette manière »
Publié le vendredi 23 janvier 2026 à 09:50