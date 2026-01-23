AccueilOpen d'AustralieAlcaraz confirme la théorie de Djokovic : "Nous en avons plaisanté. Il...
Open d'Australie

Alcaraz confirme la théorie de Djokovic : « Nous en avons plai­santé. Il m’a envoyé un message et quand je l’ai vu dire qu’ils se ressem­blaient, ça m’a fait rire »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

141

Quand une star aussi connue et aimé que Carlos change un petit détail dans sa tech­nique cela peut prendre des propor­tions assez folles surtout quand fina­le­ment son nouveau geste ressemble à celui d’un autre grand cham­pion. C’est donc le cas avec le nouveau service de Carlos, vraie « copie » de celui de Djokovic.

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse, Carlos a donc confirmé les propos du GOAT même s’il a précisé qu’il n’avait pas fait ces modi­fi­ca­tions en prenant exemple sur le Serbe.

« Nous en avons plai­santé. Il m’a envoyé un message et quand je l’ai vu dire qu’ils se ressem­blaient, ça m’a fait rire. Ici, j’ai vu les deux services, en les compa­rant, et c’est vrai qu’ils ont l’air très simi­laires, je ne peux pas le cacher. Pour moi, Djokovic sert très bien, et son geste est très simple et m’a toujours plu. Cela ne signifie pas que je l’ai copié, je ne l’ai pas fait en me basant sur lui, simple­ment, en faisant des chan­ge­ments, j’ai fini par le faire de cette manière »

Publié le vendredi 23 janvier 2026 à 09:50

Article précédent
Alcaraz au sujet de son frère : « Maintenant, Alvaro va prendre plus de place aux côtés de Samuel. Il sait comment nous fonc­tion­nons et comment fonc­tionne le circuit, et il connaît énor­mé­ment le tennis »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats de l’Open d’Australie en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.