L’Histoire avec un grand H se jouait sur la Rod Laver Arena ce dimanche.
Novak Djokovic convoitait un 25e titre majeur pour devenir le seul détenteur du record en Grand Chelem (devant Margaret Court), tandis que Carlos Alcaraz visait le dernier titre majeur qui manque à son palmarès, pour devenir à 22 ans le plus jeune joueur de l’histoire à réaliser le Grand Chelem en carrière.
Et si le Serbe a pris un départ brillant, deux jours après son énorme victoire contre le double tenant du titre Jannik Sinner, en réalisant un premier set tout simplement parfait dans cette finale, la tendance s’est vite inversée.
Tranchant pendant 45 minutes et impeccable dans ses choix, Djokovic n’a pas pu tenir cette cadence infernale. Alcaraz a lui posé son jeu et imposé son rythme, en variant pour faire mal physiquement à son adversaire de 38 ans.
Finalement mené deux sets à un, Nole a continué de se battre et s’est même procuré une balle de break à 4–4 dans la quatrième manche, sur laquelle il a commis une faute fatale en coup droit.
Solide, créatif et toujours aussi difficile à déborder, Carlos Alcaraz s’est imposé quelques minutes plus tard : 2–6, 6–2, 6–3, 7–5, en 3h03 de jeu. Pour son premier tournoi sans Juan Carlos Ferrero, l’Espagnol accomplit son principal objectif de la saison. Plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire, il est aussi le plus jeune joueur à gagner chacun des quatre tournois du Grand Chelem. Il conquiert déjà son 7e trophée en Grand Chelem en 8 finales… Tout simplement gigantesque.
A noter que Novak Djokovic perd sa première finale à l’Open d’Australie où il a triomphé dix fois au cours de sa carrière.
Publié le dimanche 1 février 2026 à 12:50