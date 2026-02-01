L’Histoire avec un grand H se jouait sur la Rod Laver Arena ce dimanche.

Novak Djokovic convoi­tait un 25e titre majeur pour devenir le seul déten­teur du record en Grand Chelem (devant Margaret Court), tandis que Carlos Alcaraz visait le dernier titre majeur qui manque à son palmarès, pour devenir à 22 ans le plus jeune joueur de l’his­toire à réaliser le Grand Chelem en carrière.

Et si le Serbe a pris un départ brillant, deux jours après son énorme victoire contre le double tenant du titre Jannik Sinner, en réali­sant un premier set tout simple­ment parfait dans cette finale, la tendance s’est vite inversée.

Tranchant pendant 45 minutes et impec­cable dans ses choix, Djokovic n’a pas pu tenir cette cadence infer­nale. Alcaraz a lui posé son jeu et imposé son rythme, en variant pour faire mal physi­que­ment à son adver­saire de 38 ans.

Finalement mené deux sets à un, Nole a continué de se battre et s’est même procuré une balle de break à 4–4 dans la quatrième manche, sur laquelle il a commis une faute fatale en coup droit.

Solide, créatif et toujours aussi diffi­cile à déborder, Carlos Alcaraz s’est imposé quelques minutes plus tard : 2–6, 6–2, 6–3, 7–5, en 3h03 de jeu. Pour son premier tournoi sans Juan Carlos Ferrero, l’Espagnol accom­plit son prin­cipal objectif de la saison. Plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire, il est aussi le plus jeune joueur à gagner chacun des quatre tour­nois du Grand Chelem. Il conquiert déjà son 7e trophée en Grand Chelem en 8 finales… Tout simple­ment gigantesque.

A noter que Novak Djokovic perd sa première finale à l’Open d’Australie où il a triomphé dix fois au cours de sa carrière.