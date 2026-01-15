Quelques heures après le tirage au sort de l’édi­tion 2026 de l’Open d’Australie, où il a plutôt été épargné, Carlos Alcaraz affron­tait le 6e joueur mondial Alex De Minaur, dans un match exhi­bi­tion sur la Rod Laver Arena.

Et le numéro 1 mondial s’est montré sans pitié pour le local, s’im­po­sant, 6–3, 6–4, en 1h25 de jeu.

Affûté et concentré, l’Espagnol envoie un message très positif à trois jours de son entrée en lice face à un Australien, Adam Walton, 79e mondial.