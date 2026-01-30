Alors que la bataille avait eu lieu mais que Carlos avait pris l’avantage dans les deux premières manches (6−4, 7–6), à la fin de la 3ème manche alors qu’il menait 5 à 4, Carlos a fait appel au kiné.
Se plaignant de la cuisse droit, on craignait le pire mais Alcaraz revenait sur le court en marchant. Le duel ne ressemblait plus à grand chose, l’Espagnol tenant des coups improbables alors que Zverev, très nerveux ne parvenait pas à vraiment se libérer. Il faut dire que l’Allemand avait bien conscience de l’enjeu. Le tie‐break de ce 3ème set devenait épique car comme l’expliquait Arnaud Clément au micro d’Eurosport il était clair que celui qui allait le remporter avait de grande chance de se qualifier pour la finale.
Même s’il était tendu, Sascha parvenait à prendre le large (5−2) pour boucler la manche (7−2).
Un autre match commence…
Publié le vendredi 30 janvier 2026 à 07:53