Alors que la bataille avait eu lieu mais que Carlos avait pris l’avan­tage dans les deux premières manches (6−4, 7–6), à la fin de la 3ème manche alors qu’il menait 5 à 4, Carlos a fait appel au kiné.

Se plai­gnant de la cuisse droit, on crai­gnait le pire mais Alcaraz reve­nait sur le court en marchant. Le duel ne ressem­blait plus à grand chose, l’Espagnol tenant des coups impro­bables alors que Zverev, très nerveux ne parve­nait pas à vrai­ment se libérer. Il faut dire que l’Allemand avait bien conscience de l’enjeu. Le tie‐break de ce 3ème set deve­nait épique car comme l’ex­pli­quait Arnaud Clément au micro d’Eurosport il était clair que celui qui allait le remporter avait de grande chance de se quali­fier pour la finale.

Même s’il était tendu, Sascha parve­nait à prendre le large (5−2) pour boucler la manche (7−2).

Un autre match commence…