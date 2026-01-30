AccueilOpen d'AustralieAlcaraz en grand danger contre Zverev, il ne peut plus courir...
Open d'Australie

Alcaraz en grand danger contre Zverev, il ne peut plus courir…

Jean Muller
Par Jean Muller

Alors que la bataille avait eu lieu mais que Carlos avait pris l’avan­tage dans les deux premières manches (6−4, 7–6), à la fin de la 3ème manche alors qu’il menait 5 à 4, Carlos a fait appel au kiné. 

Se plai­gnant de la cuisse droit, on crai­gnait le pire mais Alcaraz reve­nait sur le court en marchant. Le duel ne ressem­blait plus à grand chose, l’Espagnol tenant des coups impro­bables alors que Zverev, très nerveux ne parve­nait pas à vrai­ment se libérer. Il faut dire que l’Allemand avait bien conscience de l’enjeu. Le tie‐break de ce 3ème set deve­nait épique car comme l’ex­pli­quait Arnaud Clément au micro d’Eurosport il était clair que celui qui allait le remporter avait de grande chance de se quali­fier pour la finale.

Même s’il était tendu, Sascha parve­nait à prendre le large (5−2) pour boucler la manche (7−2).

Un autre match commence…

Publié le vendredi 30 janvier 2026 à 07:53

