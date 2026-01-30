Feinte d’abandon ou réelle hési­ta­tion, les inter­nautes s’en sont données à coeur joie sur les réelles inten­tions de Carlos Alcaraz concer­nant un éven­tuel abandon après le deuxième jeu du quatrième set (voir vidéo ci‐dessous).

Sascha Zverev thought that Carlos Alcaraz was going to retire after that first game of set 4.



Carlito gave a little apology there to Sascha when Alexander realize that Carlos wasn’t stop­ping.

On y voit l’Espagnol, alors diminué par les crampes à ce moment de la rencontre, faire un pas de côté vers le filet, comme s’il avait voulu aban­donner (alors qu’il venait juste de s’en­cou­rager après avoir remporté son jeu de service).

Une théorie loufoque immé­dia­te­ment démentie par l’in­té­ressé lors de son passage en confé­rence de presse d’après match. L’explication est en fait très simple lors­qu’on connaît un minimum le tennis profes­sionnel et ses joueurs. Extraits.

Q. Après le premier jeu du quatrième set, on aurait dit que tu allais serrer la main de Sascha. Y a‑t‐il eu un moment pendant le match où tu as pensé que tu ne pour­rais pas conti­nuer ?

CARLOS ALCARAZ : Non, non, non, non. J’ai vu la vidéo et j’ai vu les gens en parler, mais à aucun moment je n’ai pensé à aban­donner. Il y a eu des moments où je l’ai laissé passer avant moi. Il y a eu des moments où il m’a laissé passer avant lui. Je veux dire, cette vidéo montrait qui allait passer en premier. C’était plutôt que parfois, je le lais­sais passer avant moi. À d’autres moments, c’était lui qui me lais­sait passer en premier. Cette vidéo montrait simple­ment qui allait passer en premier, c’est tout.