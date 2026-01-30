Feinte d’abandon ou réelle hésitation, les internautes s’en sont données à coeur joie sur les réelles intentions de Carlos Alcaraz concernant un éventuel abandon après le deuxième jeu du quatrième set (voir vidéo ci‐dessous).
Sascha Zverev thought that Carlos Alcaraz was going to retire after that first game of set 4.— Andrew Jerell Jones, Luke 1:37 (BlueSky too now) (@sluggahjells) January 30, 2026
Carlito gave a little apology there to Sascha when Alexander realize that Carlos wasn’t stopping.
😂😂
🎥 @TWDTV1 pic.twitter.com/a0R0UcTVWR
On y voit l’Espagnol, alors diminué par les crampes à ce moment de la rencontre, faire un pas de côté vers le filet, comme s’il avait voulu abandonner (alors qu’il venait juste de s’encourager après avoir remporté son jeu de service).
Une théorie loufoque immédiatement démentie par l’intéressé lors de son passage en conférence de presse d’après match. L’explication est en fait très simple lorsqu’on connaît un minimum le tennis professionnel et ses joueurs. Extraits.
Q. Après le premier jeu du quatrième set, on aurait dit que tu allais serrer la main de Sascha. Y a‑t‐il eu un moment pendant le match où tu as pensé que tu ne pourrais pas continuer ?
CARLOS ALCARAZ : Non, non, non, non. J’ai vu la vidéo et j’ai vu les gens en parler, mais à aucun moment je n’ai pensé à abandonner. Il y a eu des moments où je l’ai laissé passer avant moi. Il y a eu des moments où il m’a laissé passer avant lui. Je veux dire, cette vidéo montrait qui allait passer en premier. C’était plutôt que parfois, je le laissais passer avant moi. À d’autres moments, c’était lui qui me laissait passer en premier. Cette vidéo montrait simplement qui allait passer en premier, c’est tout.
Publié le vendredi 30 janvier 2026 à 19:09