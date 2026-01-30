AccueilOpen d'AustralieAlcaraz éteint une folle rumeur après sa victoire contre Zverev : "Non,...
Open d'Australie

Alcaraz éteint une folle rumeur après sa victoire contre Zverev : « Non, non, non, non. J’ai vu la vidéo et j’ai vu les gens en parler, mais à aucun moment je n’ai pensé à abandonner »

Feinte d’abandon ou réelle hési­ta­tion, les inter­nautes s’en sont données à coeur joie sur les réelles inten­tions de Carlos Alcaraz concer­nant un éven­tuel abandon après le deuxième jeu du quatrième set (voir vidéo ci‐dessous). 

On y voit l’Espagnol, alors diminué par les crampes à ce moment de la rencontre, faire un pas de côté vers le filet, comme s’il avait voulu aban­donner (alors qu’il venait juste de s’en­cou­rager après avoir remporté son jeu de service). 

Une théorie loufoque immé­dia­te­ment démentie par l’in­té­ressé lors de son passage en confé­rence de presse d’après match. L’explication est en fait très simple lors­qu’on connaît un minimum le tennis profes­sionnel et ses joueurs. Extraits. 

Q. Après le premier jeu du quatrième set, on aurait dit que tu allais serrer la main de Sascha. Y a‑t‐il eu un moment pendant le match où tu as pensé que tu ne pour­rais pas conti­nuer ?
CARLOS ALCARAZ : Non, non, non, non. J’ai vu la vidéo et j’ai vu les gens en parler, mais à aucun moment je n’ai pensé à aban­donner. Il y a eu des moments où je l’ai laissé passer avant moi. Il y a eu des moments où il m’a laissé passer avant lui. Je veux dire, cette vidéo montrait qui allait passer en premier. C’était plutôt que parfois, je le lais­sais passer avant moi. À d’autres moments, c’était lui qui me lais­sait passer en premier. Cette vidéo montrait simple­ment qui allait passer en premier, c’est tout.

