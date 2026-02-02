AccueilOpen d'AustralieAlcaraz évoque la méthode efficace de son "nouveau" coach : "Samu me...
Open d'Australie

Alcaraz évoque la méthode effi­cace de son « nouveau » coach : « Samu me calme aussi quand quelque chose me préoc­cupe. C’est très impor­tant pour donner le meilleur de moi‐même sur le court »

Par Jean Muller

Les défaites les plus impro­bables de Carlos Alcaraz sont souvent liés à un état de nerf supé­rieur à la moyenne. On se souvient par exemple de son revers face à Gaston à Bercy, il y a quelques années, comme celui face à Norrie lors de la dernière édition du Rolex Paris Maters. Visiblement avec son nouveau coach, Samuel Lopez, Carlitos a trouvé un mode de fonc­tion­ne­ment qui lui permet d’éviter main­te­nant ce genre de trou d’air.

« Sur le court, pendant les tour­nois, j’ai Samu, c’est quelqu’un qui ne m’aide pas seule­ment profes­sion­nel­le­ment, en amélio­rant mon revers ou mon coup droit, en signa­lant des chan­ge­ments tactiques ; il me calme aussi quand quelque chose me préoc­cupe. C’est très impor­tant pour donner le meilleur de moi‐même sur le court »

Emotif et créatif, Carlos a donc besoin d’être rassuré pour donner le meilleur de lui même, c’est exac­te­ment ce qu’il a confirmé lors de cet Open d’Australie.

Publié le lundi 2 février 2026 à 11:22

