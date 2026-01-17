S’il avait le choix cette année, Carlos Alcaraz préférerait‐il gagner unique­ment l’Open d’Australie, et devenir le plus jeune joueur à remporter chacun des quatre tour­nois du Grand Chelem, ou ne pas triom­pher à Melbourne mais s’im­poser à Roland‐Garros, Wimbledon et l’US Open ?

Dans des propos relayés par Punto de Break, le numéro 1 mondial n’a pas caché son hési­ta­tion. Et c’est dire l’im­por­tance qu’il donne à cette édition de l’Open d’Australie, qui commence ce dimanche 18 janvier.

« C’est une bonne ques­tion (sourit). Je ne sais pas. Il est clair que réaliser le Grand Chelem en carrière serait impres­sion­nant, être capable de devenir le joueur le plus jeune à le réaliser serait encore plus spécial… Mais trois Grands Chelems sont trois Grands Chelems (sourit). Je ne sais pas. C’est une ques­tion à laquelle il faudrait prendre le temps de réflé­chir, je ne peux pas te répondre rapidement. »