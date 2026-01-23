AccueilOpen d'AustralieAlcaraz, facile vainqueur de Moutet : "Ce n'est pas facile contre un...
Alcaraz, facile vain­queur de Moutet : « Ce n’est pas facile contre un joueur comme lui ; on ne sait jamais à quoi s’attendre »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

693
Australian Open - Melbourne - 18�12025

Même si l’Espagnol a vanté les qualités du dernier joueur fran­çais en lice, il est clair que le score assez sévère confirme que le duel était un peu à sens unique (6−2, 6–4, 6–1).

Si Coco est sûre­ment entré sur le court pour tenter de gêner Carlitos, il a vite choisi l’op­tion du « show » en tentant beau­coup. Alors forcé­ment le spec­tacle a été au rendez‐vous notam­ment sur quelques points d’au­tant que les deux joueurs possèdent un sacrée main.

Sur le court, une fois le duel plié, Carlos a tenu à vanter les mérites du trico­lore : « Ce n’est pas facile contre un joueur comme Moutet ; on ne sait jamais à quoi s’at­tendre. J’ai vrai­ment pris du plaisir à jouer contre lui ; nous avons tous les deux produit de superbes points, et il y a eu beau­coup d’ac­tion. J’ai adoré, et je suis content de l’avoir battu »

Qualifiée pour les 8ème de finale sans avoir beau­coup trans­pirer depuis le début du tournoi, l’Espagnol va arriver frais pour la suite du tournoi. Ce qui sera aussi le cas de son prochain adver­saire Tommy Paul. L’Américain a terrassé Davidovich Fokina (1−6, 1–6, abandon)

Les deux cham­pions se sont joués sept fois, Carlos mène 5 à 2. 

Publié le vendredi 23 janvier 2026 à 08:10

