Même si l’Espagnol a vanté les qualités du dernier joueur français en lice, il est clair que le score assez sévère confirme que le duel était un peu à sens unique (6−2, 6–4, 6–1).
Si Coco est sûrement entré sur le court pour tenter de gêner Carlitos, il a vite choisi l’option du « show » en tentant beaucoup. Alors forcément le spectacle a été au rendez‐vous notamment sur quelques points d’autant que les deux joueurs possèdent un sacrée main.
Moutet está para que le encierren 😂😂😂😂— José Morón (@jmgmoron) January 23, 2026
pic.twitter.com/txlWb012xY
Sur le court, une fois le duel plié, Carlos a tenu à vanter les mérites du tricolore : « Ce n’est pas facile contre un joueur comme Moutet ; on ne sait jamais à quoi s’attendre. J’ai vraiment pris du plaisir à jouer contre lui ; nous avons tous les deux produit de superbes points, et il y a eu beaucoup d’action. J’ai adoré, et je suis content de l’avoir battu »
Qualifiée pour les 8ème de finale sans avoir beaucoup transpirer depuis le début du tournoi, l’Espagnol va arriver frais pour la suite du tournoi. Ce qui sera aussi le cas de son prochain adversaire Tommy Paul. L’Américain a terrassé Davidovich Fokina (1−6, 1–6, abandon)
Les deux champions se sont joués sept fois, Carlos mène 5 à 2.
Publié le vendredi 23 janvier 2026 à 08:10